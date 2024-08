L'arrivo di un difensore? Una questione sospesa. La speranza Valentini e l'alternativa interna

Un rinforzo per la Fiorentina potrebbe arrivare anche in difesa.

Speranza Valentini

Ma la questione in questo reparto sembra essere sospesa perché i viola hanno ancora la speranza di poter anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini dal Boca Juniors. Lo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Un'alternativa interna

In caso di necessità c'è anche l'alternativa interna che è quella di utilizzare Cristiano Biraghi sul centro-sinistra, come dovrebbe accadere per esempio a Parma alla prima giornata di campionato.