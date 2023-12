Bocci: "Non è solo colpa di Parisi, giocare in difesa a piede invertito è estremamente complicato. Stasera dipende anche dal Parma"

Il giornalista Alessandro Bocci, a Radio Bruno Toscana, fa il punto sulla sfida della Fiorentina in Coppa Italia che inizierà tra poche ore: “Dipende sì dalla Viola, ma anche dall'atteggiamento del Parma. A parole son competitivi tutti, però bisogna vedere se gli ospiti non avranno già la testa al Palermo. A giudicare da quello che Pecchia andrà fare, non sembra proprio”.

Sulla rosa: “Tutti quelli che giocano sono chiamati a rispondere. Da alcuni vorrei una conferma, ad esempio da parte di Maxime Lopez che è in crescita evidente, ma mi aspetto qualcosa anche da Mina. Da altri, invece, un riscatto, come Mandragora che non sta giocando bene. Parisi? Non tutto è colpa sua, nonostante qualche brutto voto in pagella. Giocare a piede invertito è estremamente complicato, soprattutto in difesa. Mi auguro di vedere una grande partita”.