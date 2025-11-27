I duemila senza biglietto arrivati dalla Grecia: un quadro preoccupante. La Questura chiede rinforzi

In tanti si sono presentati a Firenze: stiamo parlando dei tifosi dell'AEK Atene che questa sera affronterà la Fiorentina in Conference League. E il fatto è preoccupante.

Duemila senza tagliando

Non sono certo i 1300 con il biglietto a destare però preoccupazione, bensì gli altri, quasi duemila, che sono già arrivati qui o che lo faranno oggi, pur non avendo il tagliando per la gara.

Rinforzi

La Questura sta monitorando la situazione ma ha anche chiesto rinforzi: 500 uomini. Il tutto per evitare contatti e tenere a bada gli ultras greci che non sono di certo agnellini docili.

Il gemellaggio col Livorno

A complicare il quadro c'è anche il fatto che la tifoseria giallonera è gemellata con quella del Livorno ed è previsto a Firenze anche l'arrivo di un gruppo di sostenitori dalla città labronica (non ci sono buoni rapporti tra viola e amaranto).