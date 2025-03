Dopo l'eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro l'Empoli, l'allenatore della Juventus Thiago Motta è stato messo fortemente in discussione. Rischio esonero? Il tecnico non vuole pensarci, come ribadisce in conferenza stampa: “Non sono stati giorni facili, ma il nostro lavoro è pensare subito ai prossimi impegni. Vergogna post-Empoli? C'è una grandissima delusione da parte di tutti. Abbiamo sbagliato una cosa che non si può sbagliare. Sente la fiducia di società e giocatori? Sì”.

“Verona insidioso, ha battuto la Fiorentina e…”

E aggiunge: “Dobbiamo pensare al Verona. Dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi perché è una squadra insidiosa, ha battuto la Fiorentina ed è un buon collettivo. Faremo di tutto per avere il risultato dalla nostra parte”.