La panchina di Thiago Motta sempre più a rischio. E l'allenatore accostato alla Fiorentina ora finisce nel mirino della Juventus

L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli ha causato un vero e proprio terremoto in casa Juventus, con la panchina di Thiago Motta che comincia realmente a traballare. Al punto che, riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta già sondando i nomi per il possibile sostituto.

Anche un nome accostato alla Fiorentina

Su tutti Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare l'Atalanta a fine stagione, e Igor Tudor, accostato alla Fiorentina in caso di esonero di Palladino. Trattasi ovviamente di nomi per la prossima stagione, mentre qualora Thiago Motta venisse esonerato subito al suo posto arrivare un traghettatore come Giorgio Chiellini.