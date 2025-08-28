Brekalo: "Mi trovo molto a mio agio ad Oviedo, non vedevo l'ora di giocare nella Liga"

Questo pomeriggio l'ormai ex attaccante della Fiorentina Josip Brekalo, dopo aver rescisso il contratto che lo legava al club gigliato, si è presentato al Real Oviedo. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“I primi giorni sono andati molto bene. Mi trovo a mio agio. I compagni di squadra e lo staff tecnico mi stanno aiutando molto a integrarmi. La promozione in Primera è un grande risultato per questo club. Sono molto contento”.

“Non vedo l'ora di giocare nel campionato spagnolo”

Ha anche aggiunto: “Il primo passo è stato parlare con il mister Paunovic, ha reso tutto più facile: è stato colui che mi ha detto che questo era un grande progetto e questo mi ha convinto. Non vedevo l’ora di giocare nel campionato spagnolo, quindi è una grande opportunità per me. Darò il mio meglio per aiutare la squadra. Sono molto grato”.

“Ecco qual'è la mia posizione in campo”

Il croato ha fatto luce sul suo ruolo in campo: “Posso giocare in entrambe le posizioni. Nella mia carriera ho giocato il 70% per cento a sinistra e il 30% a destra. Penso di sentirmi più a mio agio a sinistra, anche se con la Nazionale e in altri club ho giocato di più a destra”.

“Sono arrivato in una squadra con tanta qualità”

Un pensiero anche sui suoi compagni: “Penso che siamo una grande squadra e con molta qualità. Alla fine, salire in Primera non è facile, per ottenerlo ci vuole talento. Spero che i nuovi acquisti contribuiscano ad aumentare la qualità”.

“E' un onore per me continuare la tradizione croata del club”

Ha poi concluso parlando dei tanti croati che hanno vestito la maglia del club spagnolo: “So che molti grandi giocatori croati sono stati qui all’Oviedo e hanno avuto un grande impatto. Ecco perché è un grande onore per me essere qui. Spero di poter seguire le orme dei croati che sono passati per Oviedo, come Prosinecki. Jerkan vive qui a Oviedo e spero di poterlo incontrare presto per chiacchierare con lui”.