Santacroce: "Cabral dovrebbe essere un riferimento per la Fiorentina. Il gioco di Italiano non è facile per i difensori, ma Bonucci..."

Fabiano Santacroce, ex difensore di Serie A italo-brasiliano, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana, soffermandosi sui suoi connazionali:

“Cabral dovrebbe essere un punto di riferimento della Fiorentina, un attaccante delle sue qualità non si trova facilmente. La cessione di Igor? E' certamente un buon colpo per il Brighton ma anche per la Fiorentina che incassa una cifra interessante”.

E ancora: “Il gioco di Italiano non è semplice per i difensori centrali. Bonucci? Fossi la Fiorentina ci penserei seriamente, la sua esperienza e le sue doti potrebbero fare al caso della squadra”.