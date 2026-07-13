Corso Uefa B a Coverciano, quanti ex Fiorentina in lista! L'ultimo si è ritirato proprio quest'anno

Partito oggi anche il corso speciale Uefa B a Coverciano, patentino che abilita ad allenare tutte le squadre fino alla Serie D compresa, oltre che alle giovanili di tutti i club. Tanti i nomi ex Fiorentina.

Tanti viola in lista

Il nome di spicco è quello di Giacomo Bonaventura: alla Fiorentina dal 2020 al 2024, ha chiuso la sua carriera all'Al-Shabab dove ha militato fino a quest'anno. Pronta a partire, invece, la sua carriera da allenatore. E non solo Bonaventura: tra gli ex viola spiccano anche Camporese, De Maio e Sepe.

La lista completa

Di seguito gli altri corsisti ammessi: Michelangelo Albertazzi, Raúl Albiol Tortajada, Alex Ambrosini, Giuseppe Bellusci, Simone Benedetti, Alessandro Beradi, Raffaele Bianco, Riccardo Bocalon, Valentina Boni, Mattia Caldara, Vincenzo Camilleri, Giovanni Fabio Ceravolo, Vlad lulian Chiriches, Sergio Donato Contessa, Andrea Conti, Mario Coppola, Paola Cuciniello, Simone Dell'Agnello, Alfredo Donnarumma, Matteo Ferrari, Alessandro Florenzi, Daiana Mascanzoni, Simone locolano, Alberto Masi, Andrea Masiello, Andrea Mazzarani, Biagio Meccariello, Pasquale Pane, Simone Pasa, Sergio Pellissier, Massimiliano Pesenti, Andrea Poli, Fabrizio Poli, Antonino Ragusa, Francesco Renzetti, Fausto Rossi, Jacopo Sala, Andrea Settembrini, Stefania Tarenzi, Alessandro Tuia e Federico Viviani.