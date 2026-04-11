Pedullà: "La Fiorentina farà un ultimo tentativo per il rinnovo di Fortini, la Roma resta sulle tracce"

Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina classe 2006 attualmente ai box per infortunio, continua a piacere alla Roma.

Accordo lontano per il rinnnovo di Fortini

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, dopo i tentativi da parte dei giallorossi per il giocatore viola nel corso della sessione invernale di calciomercato, la pista rimane aperta. La Fiorentina aveva respinto i sondaggi della Roma perché pensava e si augurava di arrivare a un accordo rispetto al contratto in scadenza tra poco più di un anno. Ma gli accordi per il rinnovo sembrano non essere ancora vicini.

L'ultimo tentativo di proposta

La Fiorentina farà quindi un nuovo ,e probabilmente ultimo, tentativo per il rinnovo di Fortini, ma la Roma resta attenta su di lui e sempre più interessata.