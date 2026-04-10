La Roma di Gasperini con super Malen fa sprofondare il Pisa e agguanta la Juventus. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera tra Roma e Pisa, con giallorossi che allo stadio ‘Olimpico’ hanno vinto per

La cronaca della gara

Ad aprire le danze dopo tre minuti per i giallorossi è Malen che si invola verso la porta e segna l'1-0. Provano a farsi vedere in attacco i nerazzurri con Svilar che para su Tramoni, ma al 41' la Roma va vicino al raddoppio con il palo centrato da Pellegrini su calcio di punizione. A siglare il secondo gol dei padroni di casa al 43' è ancora Malen, che deposita il pallone in porta dopo un rimpallo in area. Al 52', Soulè serve il pallone per il taglio in area di Malen tra i centrali avversari e cala il tris giallorosso.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Gasperini sale a quota 57 agganciando momentaneamente la Juventus nella corsa Champions League, anche se i bianconeri restano avanti per differenza reti e giocheranno domani sera in casa dell'Atalanta, mentre i nerazzurri guidati da Hiljemark restano ultimi in classifica a 18 punti insieme al Verona.

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.