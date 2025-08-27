Christensen stavolta se la cava ma non basta: il portiere della Fiorentina dice addio al sogno Champions League ma non rimarrà a bocca asciutta

L’esito era pressoché definito già da una settimana, ma ieri in tarda serata è arrivata l’ufficialità: lo Sturm Graz del portiere della Fiorentina Oliver Christensen non prenderà parte alla Champions League.

Vittoria amara

Il club austriaco vince 2-1 contro il Bodø/Glimt ma complice il nettissimo 5-0 con cui i norvegesi si erano imposti all’andata la squadra del portiere viola Christensen è stata eliminata all’ultimo turno di qualificazione. Vantaggio Bodø con Jorgensen, Sturm Graz che ribalta l’incontro con le reti di Jatta e Oermann, ma è una vittoria solo per morale e statistiche.

Christensen giocherà comunque in Europa

Niente Champions League, dunque, per il classe ’99 viola, in prestito in Austria fino all’inverno. Il portiere danese potrà comunque consolarsi con la partecipazione all’Europa League, competizione nella quale l’ex Herta Berlino potrà debuttare.