Edin Dzeko è un nuovo calciatore dello Schalke 04 ed è pronto a lottare con il club tedesco per ritornare in Bundesliga. Il direttore sportivo del club tedesco, Youri Mulder, ha commentato l'operazione sul sito ufficiale del club di Gelsenkirchen.

‘Dzeko attaccante sempre ai massimi livelli’

"Dopo il nostro primo contatto, Edin ha subito chiarito quanto fosse desideroso di unirsi allo Schalke 04. Con Edin, stiamo portando un attaccante che ha giocato ai massimi livelli per tutta la sua carriera. Oltre alla sua esperienza da leader, la nostra squadra trarrà vantaggio dalle sue capacità di attaccante e di goleador.

‘Non vediamo l’ora di iniziare'

"Ha dimostrato molto chiaramente quanto sia desideroso di una seconda parte di stagione di successo con noi durante le nostre conversazioni, e non vediamo l'ora di iniziare".