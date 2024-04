Baroni perde un difensore per la Fiorentina. La prima volta di Comuzzo tra i cattivi in Serie A

Nessuno squalificato per la Fiorentina dopo il Sassuolo

Prima la decisiva e fondamentale sfida contro il Club Brugge in Conference League, quindi la scomoda e difficile trasferta contro il Verona per la Fiorentina in campionato. Gli scaligeri lottano per non retrocedere e sono reduci dalla sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Nessuno squalificato tra le fila di Italiano. Quello rimediato contro il Sassuolo è l'ottavo giallo per Martinez Quarta, primo per il difensore viola Pietro Comuzzo in Serie A.

Un'assenza nella retroguardia veneta

La squadra del tecnico Marco Baroni dovrà invece rinunciare ad un difensore per squalifica, come confermato dal Giudice Sportivo: il colombiano Juan Cabal ha rimediato un’ammonizione contro la Lazio che lo terrà fuori dal confronto con la Fiorentina di domenica prossima. Quinta ammonizione per il difensore sudamericano, ‘per comportamento scorretto nei confronti di un avversario’.