La Nazione: assalto a Njie!

La Nazione in edicola oggi dedica inevitabilmente ampio spazio al calciomercato della Fiorentina. La questione attaccante, ma non solo sulle pagine del quotidiano Fiorentino.

Prima pagina

“Colpo Viola! Affondo Zirkzee” scrive in copertina il QS de La Nazione, che poi continua “Kean al Como e Paratici piomba sull'ex Bologna”.

Pagine 2-3

Tanto mercato anche nelle pagine interne: “Per Moise mancano solo i dettagli, poi l'assalto all'ex Bologna e Njie”. Nella pagina seguente spazio anche al calcio giocato, con la sfida al Frosinone che si avvicina: “Pellegrino deciso a rialzarsi subito” e ancora “Atta e Valdepenas tornano nel loro ruolo”.