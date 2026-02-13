In difesa avanti con la coppia Comuzzo-Pongracic. Ma prossimamente la storia potrebbe cambiare. Intanto...
“Chiudete quella porta” titola La Nazione in edicola questa mattina. Ed effettivamente, se c'è un reparto da sistemare con urgenza in casa Fiorentina in questa situazione di emergenza, questo è la difesa.
Troppi gol, ma la coppia rimane
Sono 13 i gol presi negli ultimi 8 giorni. Troppi, per una squadra che deve lottare per la salvezza. Vanoli in questi giorni ha lavorato sulla coppia Pongracic-Comuzzo, che sarà riproposta anche a Como. Occhio però a Ranieri che, lontano dal broncio di qualche settimana fa, può insidiare adesso una maglia da titolare.
La storia pronta a cambiare
C'è un giocatore, però, che al suo rientro potrebbe far saltare il banco delle semi-certezze là dietro. Daniele Rugani, in attesa dell'esordio in viola, sta recuperando la condizione fisica migliore per puntare subito a una gara da titolare e aiutare un reparto più che mai in difesa con la sua esperienza.