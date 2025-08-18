La convocazione ufficiale con la Bosnia Erzegovina per il difensore della Fiorentina Eman Kospo ha segnato la fine della sua avventura con la nazionale svizzera, per la quale il giovane calciatore ha giocato fino ad ora con le giovanili.

Il messaggio sui social

Con un messaggio sui social il giocatore della Fiorentina ha salutato i suoi tifosi svizzeri: "Cara Svizzera, cari svizzeri. Grazie mille per tutto! Ho giocato la mia prima partita per la nazionale nella categoria U15 e da quel primo giorno ho fatto di tutto, ho lottato e soprattutto mi sono divertito! Ho deciso di intraprendere una strada diversa, che per me personalmente è molto difficile! Voglio ringraziarvi per tutto e non dimenticherò mai questi momenti. Grazie mille".

La convocazione

Il difensore classe 2007 è stato convocato per le prossime partite della Bosnia contro San Marino e Austria insieme all'altro bosniaco viola, Edin Dzeko.