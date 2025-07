La Fiorentina ha il sì di Esposito. C'è da trovare una soluzione per evitare l'ingorgo

La Fiorentina è in pressing per Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter piace e molto al club viola, che in questo momento sta preparando l’offerta ritenuta più congrua da presentare alla società milanese.

Scadenza di contratto

Il classe 2002 nel frattempo, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ha già aperto a un eventuale trasferimento a Firenze, mentre i nerazzurri chiedono 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore che però, è in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno.

Evitare l'ingorgo

Con Esposito ci sarà da trovare una sistemazione per evitare l'ingorgo, per i vari Nzola, Kouame (alle prese tra l'altro con il recupero dopo un'importante operazione ad un ginocchio) e Beltran che sarebbero di troppo in attacco dopo la conferma di Gudmundsson e l'altro arrivo di Dzeko.