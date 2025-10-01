Piccini: "Il Valencia è il club della mia vita. Per uno come me, che viene da Firenze, ricevere un tributo del genere..."

L'ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Valencia, nonché prodotto del settore giovanile viola Cristiano Piccini è tornato in Spagna, in quella che è stata la sua casa per tre stagioni. E ai canali ufficiali del Valencia ha parlato delle sue emozioni: “Ero molto emozionato, è stato bello avere avuto l'opportunità di salutare i tifosi e quella che è stata la mia casa, la mia squadra. Come giocatore, mi sentivo un privilegiato a vestire questa maglia. Ho provato emozioni mai più sperimentate nella mia carriera, sentivo mia questa divisa”.

“Valencia club della mia vita. Per me, che vengo da Firenze…”

“Il Valencia è la squadra della mia vita. Per un ragazzo come me, arrivato da Firenze, ricevere un tributo del genere in uno stadio così leggendario è qualcosa che non avrei mai creduto potesse succedere”.