Aggiornati i valori di mercato della Fiorentina. Spiccano Gonzalez e Kayode, continua il lieve calo di Milenkovic

Quali sono gli attuali valori di mercato dei calciatori della Fiorentina? Il celebre portale Transfermarkt ha da poco aggiornato i valori della Serie A, svelando alcune novità sulla rosa viola.

La crescita di Gonzalez

Era già (per distacco) il giocatore più costoso della Viola, ma Nico Gonzalez ha fatto crescere ulteriormente il proprio valore grazie alla sua ottima prima parte di stagione. Il suo costo attuale è 40 milioni di euro, 5 milioni in più rispetto all'ultimo aggiornamento, in estate. Inoltre, è il 14esimo calciatore più prezioso dell'intera Serie A.

Altri in crescita

Spicca anche il nuovo valore di Michael Kayode: 12 milioni di euro, più del doppio rispetto all'ultimo aggiornamento. Riprende finalmente quota anche Lucas Martinez Quarta, il cui cartellino si aggira intorno ai 14 milioni (+4). In lieve crescita anche i valori di Terracciano, Ranieri, Duncan e Bonaventura.

Chi cala?

Continua la graduale decrescita del valore di Nikola Milenkovic: 16 milioni di euro contro i 18 dell'estate scorsa e contro i 28 di ormai tre anni fa. Sorprendente il (seppur leggerissimo) calo di Parisi, sceso di mezzo milione di euro a 9,5. Tanti altri vedono il loro valore di mercato diminuito: Ikoné, Kouame, Christensen, Maxime Lopez, Barak, Mandragora, Brekalo e Mina.