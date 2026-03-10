L'ex direttore de La Nazione, del Resto del Carlino e de Il Giorno Gabriele Canè ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari temi che riguardano la Fiorentina e la sua situazione attuale

“La Lazio come la Fiorentina? Ma i biancocelesti una società ce l'hanno, magari criticabile, ma lì si sa chi giuda la società. Nella fragilità di contesto Lotito ha avuto la furbizia di prendere la solidità di Sarri”.

“Quando è arrivato Pioli sembrava fosse arrivato Attila o Belzebù. Poi è arrivato Vanoli e si è scoperto che faceva le stesse cose. Lui è inadatto quanto il suo predecessore. Più che altro mi chiedo adesso quale può essere l'alternativa. Servirebbe un De Rossi, uno Iachini, uno che batte i giocatori nel muro da qui alla fine. Galloppa? Sarebbe la soluzione più debole. A volte però credo sia più facile trovarlo adesso che a 14 giornate dalla fine. Adesso è una situazione disperata in cui non puoi fallire, perché hanno già fallito prima di te. Con metà campionato davanti non so quanti accettano la situazione".