Il Parma 'anticipa' l'addio a Pellegrino: vicina la chiusura per un nuovo attaccante argentino
Il Parma sembrerebbe essersi rassegnato: quest'estate, con ogni probabilità, Pellegrino saluterà i ducali. Su di lui c'è anche la Fiorentina in caso di partenza di Kean; intanto, i crociati si muovono sul mercato per sostituirlo.
Pellegrino-bis
Da argentino ad argentino: come riporta il giornalista Pablo Oliveira, il Parma ha presentato un'offerta ufficiale per David Romero, attaccante classe 2003 del Tigre, squadra nella quale si è messo in mostra anche Retegui prima di approdare al Genoa. La cifra offerta balla attorno ai 10.5mln.
Il nodo della rivendita
Una cifra importante per Parma che, per mettere le cose in prospettiva, pagò Pellegrino appena 2 milioni di euro. Tuttavia, prelevandolo dal Velez, lasciò loro una percentuale sulla rivendita del 50%: anche per questo, le richieste economiche per liberare la punta non saranno così basse. La Fiorentina segue con attenzione.