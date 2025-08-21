A La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista il difensore del Cagliari Yerry Mina, ex Fiorentina che sarà avversario dei viola proprio domenica al via della nuova Serie A.

Le parole di Mina

“Quando arrivai in Italia c'erano Fiorentina e Cagliari. Poi gli arabi, LaLiga e alcune francesi. Volevo confrontarmi con la Serie A, poi in nazionale mi infortunai e lavorai duro per recuperare. Ma Italiano mi disse: ”Se vai in nazionale con me non giochi". Alla nazionale non rinuncio, ho fatto 3 gol in 3 partite al mondiale, un dono di Dio dopo momenti difficili".

Sulla sfida di domenica

“Kean? Ci ho giocato insieme all'Everton. Forte e brava persona. Sarà una bella partita, ma temo Dodò”.