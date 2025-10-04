Pruzzo: "Con questa rosa, non mi aspettavo che Pioli facesse tutta questa fatica. Gudmundsson rinvia sempre il salto di qualità"

Per poche partite, ma per un gol importantissimo, Roberto Pruzzo è doppio ex di Fiorentina e Roma e a romanews.eu ha parlato di una delle ‘sue’ partite di questo campionato:

"Non mi aspettavo un inizio così stentato di Pioli a Firenze. Mi ha sorpreso e mi sorprende che con quella rosa ci siano così pochi punti. Prendete uno come Gudmundsson: qualità indiscutibili ma sembra sempre rinviare il vero salto di qualità. A Roma c'è Soulè che dovrebbe prendere in mano la fase offensiva in modo più continuo e decisivo.

Mi aspetto una gara un po' bloccata domani, la Fiorentina in questo momento è più fragile e questo mi fa pensare che se la Roma trovasse il vantaggio, potrebbe bastarle".