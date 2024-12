Tra le competitor della Fiorentina in classifica, c'è un'Atalanta che mette la quinta verso lo Scudetto. Premiato Gasperini

La Fiorentina è lanciatissima in classifica: con una partita in meno (da recuperare contro l'Inter), è ancora terza in classifica ed è in lotta per posizioni europee importanti. Tra le competitor, nell'ultima giornata Napoli e Atalanta ne hanno approfittato per allungare sulla Viola. E i nerazzurri sono all'ottava vittoria di fila.

L'Atalanta tenta l'allungo, premiato Gasperini

Il rendimento monstre dell'Atalanta (dopo un inizio difficile) è valso a Gian Piero Gasperini il riconoscimento di miglior allenatore della Serie A nel mese di novembre. Tutte vittorie per lui, così come per la Fiorentina di Palladino che per ora è sotto di tre lunghezze.