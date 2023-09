Italiano concede qualche giorno di riposo alla squadra: ecco quando riprenderanno gli allenamenti in vista dell'Atalanta

Come già analizzato la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha affrontato un test in famiglia con la Primavera di Galloppa. Al termine della sfida, anche solo per concedere qualche ora di libertà dopo i quattro giorni di lavoro intenso, il tecnico gigliato ha scelto deciso di riprendere gli allenamento direttamente la prossima settimana.

Come riportato questo pomeriggio da Radio Bruno Italiano ai propri giocatori ha concesso ben due giorni liberi: per questo la ripresa degli allenamenti è prevista solo nella giornata di martedi. L’orario della partita contro i nerazzurri, fissata per domenica pomeriggio alle ore 18, ed lo scaglionato ritorno alla base dei vari nazionali, hanno sicuramente influito sulla scelta del tecnico che comunque avrà già in mente qualcosa per tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi.