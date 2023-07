La UEFA respinge il ricorso della Fiorentina sui fatti di Basilea: vietata ai tifosi la prossima trasferta europea viola

Sul destino europeo della Fiorentina, la UEFA ancora non fa sapere nulla (in questo senso, domani si preannuncia una giornata decisiva), ma sui tifosi l'organizzazione europea non transige. Al termine della Conference League, tra i fatti sanzionati sugli spalti, è stato segnalato anche quanto accaduto a Basilea: lancio di oggetti dei tifosi viola, un comportamento che è costato 30mila euro di multa al club e l'impossibilità di partecipare alla prossima trasferta europea.

La Fiorentina ha tentato il ricorso in queste settimane, ma l'UEFA ha rifiutato in tronco. Ecco quanto comunicato: “FC Basel 1893 vs. ACF Fiorentina (1:3) 18.05.2023: Il ricorso presentato da ACF Fiorentina è respinto. Di conseguenza, si conferma la decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA”.