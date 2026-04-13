"Delle squadre italiane in Europa è rimasto solo il nome, molto difficile che la Fiorentina passi il turno in Conference"

Gianfranco Matteoli, ex calciatore con un passato in Serie A e in Nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 affrontando il tema della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, facendo un parallelismo con gli scarsi risultati europei ottenuti dai club italiani, tra cui la Fiorentina.

Sulle italiane in Europa

“Delle squadre italiane sono rimasti solo i nomi. Sarà molto difficile che Bologna e Fiorentina possano ribaltare la situazione. C'è un filo conduttore tra Nazionale e club che faticano in Europa: se non hai giocatori che giocano a livello internazionale competizioni importanti, sicuramente la Nazionale ne patisce”.

Sulla salvezza

“La vittoria dell'altro giorno ha messo il Cagliari abbastanza al sicuro, adesso Cremonese e Lecce si contenderanno l'ultimo posto salvezza”.