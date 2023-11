Un ex Spezia torna in Italia? Anche la Fiorentina ci pensa per la difesa

Il calciomercato di gennaio porta un nome e un cognome ben preciso: Jakub Kiwior. Sul difensore polacco, in forza all’Arsenal dal gennaio del 2023, si sarebbero concentrate le attenzioni di quasi tutte le big di Serie A.

Anche la Viola?

Nel novero di queste squadre risultano sia il Milan che la Roma, le quali hanno chiesto informazioni ai Gunners sulla disponibilità nel trattare il giocatore. I rossoneri sono da tempo sulle tracce del difensore così come i giallorossi, che sono a corto di soluzioni nel pacchetto arretrato. Su Kiwior, però, ci sarebbe anche la Fiorentina che sta pensando al polacco in vista della prossima stagione, secondo quanto afferma Numero Diez.

Il polacco tornerà in Italia?

Dunque, diverse concorrenti piuttosto ampia tra le big di Serie A sono pronte a sfidarsi per riportare in Italia il difensore polacco. D’altro canto, però, resta ferma la volontà dell‘Arsenal che non vorrebbe privarsi del giocatore. Alla corte di Arteta, finora Kiwior non ha trovato molto spazio. Il classe 2000 ha totalizzato solo cinque presenze stagionali in tutte le competizioni fino a questo momento ed è chiuso da Saliba e Gabriel.