C'è anche il mercato del settore giovanile: un attaccante dell'Under 18 viola passa alla Cremonese

Il mercato invernale è appena finito e tra le operazioni effettuate dalla Fiorentina ci sono anche quelle che riguardano il settore giovanile. Proprio in questi minuti è arrivato in tal senso un aggiornamento da parte del club viola, riguardo un nuovo giovane ceduto.

Kaba ceduto alla Cremonese

Si tratta di Karamoko Kaba, attaccante classe 2008 dell'Under 18 viola che è stato ceduto a titolo definitivo alla Cremonese. A comunicarlo la stessa Fiorentina sui propri canali ufficiali.