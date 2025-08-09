La Fiorentina è uscita dal campo sconfitta ai rigori nella sfida contro il Manchester United. Dopo 90 minuti ad alta intensità la Snapdragon Cup si è decisa attraverso la lotteria dei tiri dal dischetto.

Decisivo, dopo quattro rigori praticamente perfetti dei viola, è stato l'errore di Parisi che di fatto ha regalato la vittoria alla squadra inglese. Fra le fila del Manchester United molto curioso è stato il cucchiaio di Amad, dopo una rincorsa a dir poco stravagante. Di seguito un video dei dieci rigori calciati.