Pellegrino e Piccoli, è tutta una mera questione di soldi...

Un effetto domino che potrebbe stravolgere l'effetto offensivo di tre squadre. Fiorentina, Bologna e Parma prima della fine di questo mercato dovrebbero cambiare ancora volto e anche in maniera significativa davanti.

Piccoli

Per i movimenti che ci interessano, in uscita da Firenze c'è Roberto Piccoli. L'ex Cagliari ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Bologna. La Fiorentina chiede ai felsinei qualcosa com 18 milioni di euro tra prestito e riscatto (obbligatorio), mentre i rossoblu stanno provando a limare questa cifra.

Pellegrino

Ceduto Piccoli, la Fiorentina prenderebbe la strada per Parma, dove si trova Mateo Pellegrino. Stessa formula, ma esborso diverso perché per l'argentino che gioca in Emilia si parla di 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. Quindi una valutazione complessiva di trenta milioni.