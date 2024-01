Arthur Melo ha cambiato la Fiorentina e viceversa: un matrimonio che, seppur in prestito, giova a entrambi. Del centrocampista brasiliano ha parlato anche il suo fisioterapista personale, Adrian Martinez Castro, al Corriere dello Sport-Stadio: “Arthur è uno che non lascia niente al caso, lavora in tutto ciò che lo riguarda. Seguirlo è un piacere e lo faccio dalla sua seconda stagione al Barcellona, quando ha avuto un problema di pubalgia”.

“La Fiorentina e Italiano lo aiutano”

Sul rapporto con la Fiorentina: “Lo stile di gioco lo sta aiutando molto, è adatto a lui. Miglior versione? no, il vero Arthur lo abbiamo visto in Liga. Non è al top, però ci sta tornando e tra poco si esprimerà al meglio. Italiano, in questo senso, è stato fondamentale. Le richieste del ragazzo erano due, minuti e fiducia, e dal mister ha avuto entrambe, soprattutto la seconda. Si è instaurato un rapporto fantastico, rispetto ad altri allenatori che lo condizionavano in negativo. Con lui, niente di tutto questo. La Premier è acqua passata, c'è solo Firenze ora”.

“Qui sta benissimo, poi chissà”

Sul futuro: "Arthur mi racconta sempre di quanto si trovi bene qui, sia per la Fiorentina ma anche per la vita privata e per il rapporto con la compagna. Purtroppo nessuno di noi sa cosa può accadere domani, questo proprio nella vita. L'unica certezza è che a Firenze Arthur sta benissimo, è contento. Ma neanche lui sa cosa succederà a fine stagione.

Fiorentina in Champions? Non lo so, ma se la squadra passa dai suoi piedi la Viola ha più possibilità".