Prima Betis, poi Venezia per la Fiorentina: ecco quando inizia la vendita per il 'Penzo'

Il Venezia ha comunicato oggi modalità e costi della messa in vendita dei biglietti per la sfida di lunedì prossimo con la Fiorentina, in programma alle 18:30. I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita dalle ore 15:00 di mercoledì 7 maggio fino alle ore 19:00 di domenica 11, online sul sito veneziafc.vivaticket.it e presso i rivenditori Vivaticket autorizzati.

Ecco il costo del biglietto

L'intero costerà 40 euro e comprenderà anche il servizio di trasporto via acqua dal Venice Gate Parking allo stadio ‘Penzo’ e viceversa, non consentendo l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. I bambini fino a 4 anni possono accedere allo stadio senza essere in possesso di alcun titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Ma prima di Venezia…

Il Venezia ricorda inoltre che i biglietti del settore ospiti non saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita. La Fiorentina arriverà al match di lunedì prossimo dopo aver sfidato giovedì il Betis in un Franchi tutto esaurito.