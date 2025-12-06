Brocchi: "Questa Fiorentina mi ha messo paura, vedo serie difficoltà emotive e caratteriali. Non si possono prendere certi gol"

Cristian Brocchi, ex calciatore anche della Fiorentina e oggi commentatore tecnico di DAZN, ha detto la sua al termine della partita odierna, da lui seguita, tra i viola e il Sassuolo. Questo il suo commento.

“Questa Fiorentina spaventa, nessuno prova la giocata”

“La situazione della Fiorentina mette paura, oggi mi ha spaventato questa Fiorentina, la trovo in vera difficoltà dal punto di vista emotivo e caratteriale. Non è un discorso tecnico perché una squadra che finisce col 65% di possesso palla, significa che la sa tenere tra i piedi. Il problema è che nessuno prova la giocata, non riescono a giocare dentro il campo, concedono duelli che non dovrebbero mai perdere, e soprattutto, non si possono prendere due gol come i primi due. Serve qualcuno che vada a marcare Volpato prima che questo arrivi al tiro, non può calciare così facilmente”.