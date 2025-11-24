Gosens sulla via del recupero, ma l'infermeria al Viola Park torna a riempirsi

La Fiorentina è tornata in campo poche ore dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus; una seduta di scarico e defaticante alla quale però non tutti i giocatori viola hanno partecipato.

I nuovi infortunati

L'infermeria è tornata a riempirsi al Viola Park, la partita contro la Juventus infatti ha mietuto vittime importanti per la Fiorentina. Per Dodô, uscito a fine primo tempo, problema ai flessori, per Piccoli invece una distorsione alla caviglia. Entrambi i giocatori si sottoporranno nelle prossime ora a esami di approfondimento per stabilire le terapie e i tempi per il rientro. Quasi sicuramente nessuno dei due sarà presente alla partita di Conference League contro l'AEK Atene di giovedì sera.

Le condizione di Gosens

Per due giocatori che entrano in infermeria, ce n'è uno che ne esce. Gosens infatti sembra prossimo al ritorno in gruppo. L'esterno tedesco, infortunatosi al retto femorale della coscia sinistra nella partita contro l'Inter, è sulla via del recupero definitivo e potrebbe addirittura tornare fra i convocati già per la sfida di Conference.