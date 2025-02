Laurientè esalta Berardi: "Abbiamo un debito morale verso il Sassuolo. Il capitano è la vera anima dello spogliatoio"

All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è apparsa una lunga intervista all'esterno del Sassuolo Armand Laurientè. In essa l'attaccante francese ha potuto spiegare cosa rappresenta per il club emiliano Domenico Berardi, da sempre tentato anche dalla Fiorentina, vera e propria anima dello spogliatoio.

"Io, Berardi e altri di questa squadra abbiamo un debito morale verso il club, vogliamo riportarlo in Serie A. Domenico, poi, ha un modo unico di coinvolgere tutti. È l’anima dello spogliatoio. Mette la sua esperienza al servizio di tutti, un leader. Le mie difficoltà iniziali? Avevo bisogno di capire la categoria, gli avversari, come muovermi in campo, il mio ruolo. Le voci di mercato non mi hanno condizionato, quelle ci sono ogni anno. Per tutti”

“Ecco qual'è il segreto del Sassuolo”

Ha poi sottolineato quale sia il vero segreto del Sassuolo: ”Non ci sono segreti. La squadra ha grande qualità ed è guidata da un allenatore che propone gioco e sa come esaltare la fase offensiva. Anzi...forse un segreto c’è: molti di noi giocano qui da tempo, ci conosciamo, siamo affiatati. Fa la differenza”.

“Il valore di Berardi è qualcosa di inestimabile”

Ha poi concluso parlando di capitan Berardi, e di cosa lui rappresenti per lo spogliatoio neroverde: "Il suo modo di coinvolgere tutti è unico. È l’anima dello spogliatoio. Mette la sua esperienza al servizio di tutti, un leader. E poi ha l’assist nel sangue. Assist significa anche generosità e lui è un generoso. Ricordo quando a San Siro mi lasciò il rigore contro il Milan. Sono cose che non dimentico".