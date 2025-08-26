L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato in un'intervista al magazine di moda GQ Italia, toccando svariati temi a cominciare dal suo rapporto con Firenze e con il club: “La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero e il club mi ha dato un’enorme fiducia. Personalmente, ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante”.

“Mi sono sentito a casa, la Fiorentina era quello di cui avevo bisogno”

Sul rapporto con i tifosi della Fiorentina: “Mi hanno fatto subito sentire a casa, è stato bello. Al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti per allenarmi. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva. Quello di cui avevo bisogno”.

Perché sei rimasto? “Perché no?”

