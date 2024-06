Il timbro di Italiano sul prossimo acquisto del Bologna? L'ex tecnico della Fiorentina chiede un esterno dell'Empoli

Thiago Motta non lo voleva, Vincenzo Italiano sì. L'ex allenatore della Fiorentina potrebbe mettere il proprio timbro sul prossimo acquisto del Bologna, che si prepara a disputare la super Champions insieme alle più grandi potenze d'Europa.

Citofonare Empoli

Si tratta di Nicolò Cambiaghi, talento dell'Empoli che dopo una prima grande stagione in maglia azzurra non è riuscito a ripetersi nel campionato da poco concluso, specialmente sul piano realizzativo. Una sola rete per lui, dato che però non preoccupa Vincenzo Italiano che - secondo il Corriere dello Sport - lo vorrebbe per rimpinguare il reparto degli esterni offensivi.