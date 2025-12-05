Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina si salverà, ma deve procedere per step. La prima cosa è raggiungere la terz'ultima, che al momento è il Pisa con quattro punti in più di noi. E' un divario che si può colmare, ma per farlo si deve dimenticare le belle memorie. L'idea che abbiamo di Gudmundsson, di Fagioli, di Dodo, non esiste più. Bisogna accettare la realtà com'è, piacersi meno e badare al sodo. Anzi, i calciatori che da un anno a questa parte fanno schifo li mettere a sedere: cosa me ne faccio di Gudmundsson e Dodo? Preferisco vedere in campo Fazzini e Fortini”.

“I tifosi devono essere premiati”

Poi ha aggiunto: “Vogliono rinnovare il contratto a Dodo, il problema della Fiorentina, io vado al manicomio! Domani a Reggio Emilia vanno in 3000, persone che spendono soldi e fanno sacrifici pur sapendo che sarà più probabile tornare scontenti che il contrario. Ditemi voi se non è amore questo. Certa persone devono essere premiate. In città la fiorentinità c'è ancora, in società no. Non c'è la nostra gente, quando vai al Viola Park sembra di essere a Bergamo”.