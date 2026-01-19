Operazione Fabbian sempre più ai dettagli: Di Marzio svela le cifre dell'accordo tra Fiorentina e Bologna
Una Fiorentina scatenata sul mercato, quella vista oggi: non solo l'ufficialità dell'arrivo di Harrison, sembra in dirittura d'arrivo anche un altro interprete per il centrocampo viola, quale Fabbian, autore peraltro della rete dell'1-2 che ha accorciato le distanze ieri per il Bologna.
Le cifre e i dettagli
Le cifre dell'accordo le svela Gianluca Di Marzio: i termini sono quelli del prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto legato alla salvezza della Fiorentina a quota 13 milioni di euro, ai quali si aggiungono 1.5 milioni in bonus. Un pacchetto completo, in caso di permanenza in Serie A e adempimento degli obiettivi, da 15.5mln.
Chi entra e chi esce
Come detto, poi, Sohm farà il percorso inverso, andando a vestire la casacca dei felsinei sempre in prestito, ma stavolta con diritto di riscatto. Proprio la sua contropartita, spiega Di Marzio, è stata fondamentale nel raggiungimento di un accordo.