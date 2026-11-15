Vanoli non si arrende su Beto: avrà occasioni anche lui ma il guineano va riacceso. Un rebus da quasi 20 milioni

Lo scenario in cui arrivò a Firenze Beto Betuncal a fine agosto non fu dei più favorevoli: l'eredità scomoda di Kean che sembrava più su di lui che su Pellegrino e la delusione per l'affare Zirkzee appena sfumato. Oltretutto i 18 milioni pagati dalla Fiorentina per lui sono importo salatissimo se rapportato al minutaggio e soprattutto al rendimento.

Vanoli non si è arreso

Secondo La Nazione comunque, Vanoli non ha rinunciato al guineano ed anzi, gli darà altre occasioni: significativo ad esempio, che alla sua prima a Venezia l'attaccante scelto fu proprio Beto. Dall'ex Everton però sono arrivati pochi segnali, qualcuno ad esempio proprio negli ultimi scampoli di Fiorentina-Juve, con un bel movimento seguito da un destro violento. II club viola deve trovare il modo di riaccendere a tutti gli effetti il suo motore.