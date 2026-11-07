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Ce n'è anche per Beto: a Torino guardavano a entrambi i centravanti di Vanoli. Il guineano si aspettava un altro impatto a Firenze

Redazione /
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Beto Betuncal
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Non solo Pellegrino, la Juventus ha seguito anche Beto la scorsa estate ma quella dei bianconeri era una recidiva perché già nell'inverno del 2024, a Torino volevano puntare forte sull'attaccante, già passato all'Everton. Come in quello del 2026, con Spalletti che l'avrebbe accolto volentieri: lì però ci fu un problema di budget. La Juve insomma poteva essere la casa di Beto, prima che arrivasse la Fiorentina.

Attese disattese

Il ‘colpo’ Beto per la Fiorentina arrivò a fine agosto, per rimediare al mancato arrivo di Zirkzee: 18 milioni per far felice l'Everton e un impatto che procede molto a rilento. Secondo La Nazione, lo stesso guineano si sarebbe aspettato ben altro impatto con la realtà viola, dove al momento sta pagando la concorrenza con Pellegrino.

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