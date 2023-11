Piccinetti: "Dubito che Italiano cambierà modulo contro il Milan. Holm? Sarebbe un acquisto molto utile"

Presente in studio a Lady Radio, l'ex attaccante della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così delle ultime vicende di casa viola: “Con tutta l'umiltà del caso credo sia giusto definire quella contro il Milan una sfida Champions, d'altronde la classifica dice questo. Mi aspetto qualcosa di più da Beltran e soprattutto da Nzola, che non è assolutamente quello visto finora. La squadra sta facendo risultati senza l'apporto degli attaccanti, quindi pensate cosa può succedere se si sbloccano. Holm? Sarebbe molto utile come ulteriore alternativa a Dodò, anche per far rifiatare Kayode e non dargli troppe responsabilità”.

E poi sull'ipotesi del cambio modulo: “Nel calcio bisogna sempre trovare nuove soluzioni, anche perché alla lunga gli avversari imparano a conoscerti e prendono le contromisure. Dubito però che Italiano cambi modulo in una partita cruciale come quella col Milan, peraltro dopo due settimane in cui molti titolari non si sono allenati”.