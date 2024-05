La Nazione: Italiano cala i jolly di coppa

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Italiano cala i jolly di coppa".

Pagina 6

Qui leggiamo: “La mutazione tattica Quarta: difensore a chi? Beltran e Jack, doppio jolly La finale dei ‘trasformisti’”. Sottotitolo: “Italiano ha cambiato loro posizione per puntare forte (e sempre) sul suo 4-2-3-1”. In taglio basso: "Kouame si riscopre inamovibile".

Pagina 7

Ampio spazio per: “Conference e ottavo posto in classifica Così Napoli e Torino fanno il tifo per i viola”. Sottotitolo: “L’Uefa ha ufficializzato il regolamento che potrebbe portare a nove le squadre nelle prossime competizioni del vecchio continente". Infine c'è: “A Cagliari più giovedì che venerdì: in tanti a casa”.