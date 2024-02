Sentite Longoria: "Gattuso è una brava persona che è arrivata in un momento difficile. Mi assumo le mie responsabilità"

Riguardo all'esonero di Gattuso al Marsiglia, ha parlato il presidente della società francese Pablo Longoria, che ha spiegato la decisione introducendo anche il nuovo tecnico. Questo il commento sull'ex allenatore viola:

“Vorrei ringraziare Gennaro Gattuso per il lavoro svolto. È una brava persona che è arrivata in un momento difficile. Mi assumo le mie responsabilità, ho la mia parte di responsabilità per la situazione attuale. Faremo tutto, io per primo, e dobbiamo cercare di dare il massimo per riuscire nella nostra stagione. Serviva un cambiamento mentale, nelle menti, qualcuno che avesse le chiavi per trasformare un gruppo di persone in una squadra. Abbiamo deciso di assumere Jean-Louis Gasset perché è la persona ideale per fare la differenza e cambiare la situazione attuale”

Gasset è stato l'allenatore della Costa d'Avorio di Kouamé nella prima parte di Coppa d'Africa, poi esonerato a torneo in corso con la nazionale ivoriana a un passo dall'eliminazione (con il cambio in panchina poi è arrivato il trofeo).