Vitale: "Non è possibile andare avanti con Vanoli. Paratici abituato a stare a fianco di grandi dirigenti, ora invece..."
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, intervenuto su RTV38, ha espresso la propria analisi sul momento della Fiorentina.
Vanoli
Per Vitale ci sono problemi con la guida tecnica: “L'allenatore è da cambiare non è possibile andare avanti così con Vanoli”. Molti hanno puntato il dito su di lui per il pareggio arrivato nel finale contro il Torino.
Paratici
Intanto c'è stato un nuovo inserimento in società: “Vero, però Paratici era abituato ad avere grandi dirigenti al suo fianco, come Marotta, In questo caso invece si ritrova Ferrari”.
