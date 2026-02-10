​​

header logo

Vitale: "Non è possibile andare avanti con Vanoli. Paratici abituato a stare a fianco di grandi dirigenti, ora invece..."

Redazione /
Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, intervenuto su RTV38, ha espresso la propria analisi sul momento della Fiorentina

Vanoli

Per Vitale ci sono problemi con la guida tecnica: “L'allenatore è da cambiare non è possibile andare avanti così con Vanoli”. Molti hanno puntato il dito su di lui per il pareggio arrivato nel finale contro il Torino

Paratici

Intanto c'è stato un nuovo inserimento in società: “Vero, però Paratici era abituato ad avere grandi dirigenti al suo fianco, come Marotta, In questo caso invece si ritrova Ferrari”. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (6)