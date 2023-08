Problemi nella vendita dei biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna: dallo sconto per gli abbonati al cambio settore... Facciamo chiarezza

Tante telefonate sono arrivate in questi giorni ai Viola Point da parte dei tifosi viola riguardo l’acquisto dei biglietti per il ritorno del playoff di Conference League della Fiorentina. Di seguito, proviamo a riassumere i principali problemi riscontrati e alcune informazioni che possono tornare utili ai tifosi gigliati, visto anche l'imminente gara di andata (ci si aspetta un'impennata nelle vendite dopo stasera).

Novità rilevanti riguardanti l’acquisto dei biglietti per il ritorno del playoff di Conference League della Fiorentina. Gli abbonati allo stadio Artemio Franchi (per il campionato di Serie A 2023/24), infatti, per comprare il biglietto contro il Rapid Vienna, non solo dovranno inserire la propria fidelity card, ma copiare pure il codice della tessera nello spazio indicato come "Codice Coupon". Si parla esclusivamente della vendita online. Dunque, da come si evince, il codice della tessera va inserito due volte.

Inoltre, ogni abbonato avrà la possibilità di avere altri tre tagliandi scontati, allo stesso prezzo del proprio biglietto, (lo sconto va in base al tipo di abbonamento) e la novità è che i ticket potranno essere acquistati anche in settori diversi dello stadio rispetto a quello dell'abbonamento. Ma attenzione. Se si desidera cambiare settore, ad esempio da Curva Fiesole a Tribuna, tutti i tagliandi dovranno appartenere al settore mutato (seguendo l’esempio, tutti e quattro i biglietti in Tribuna).

Infine, è bene specificare che, per poter usufruire di questa agevolazione, l’acquisto dei biglietti dovrà avvenire in un’unica transazione. Poiché, una volta avvenuto l’acquisto, l’abbonato non potrà più godere del proprio sconto. Quindi, è bene avvisare i cari abbonati, fedelissimi alla Fiorentina, di fare molta attenzione in fase di acquisto online.