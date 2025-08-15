Da Mosca continuano a chiamare Beltran. Ma l'argentino ha in mente piani diversi
Le pretendenti per Lucas Beltran non mancano affatto. L'attaccante argentino, in uscita dalla Fiorentina, piace a diversi club a giro per il mondo.
Beltran piace in Russia
E proprio in queste ore il CSKA Mosca avrebbe presentato un'offerta alla società viola per portare l’attaccante albiceleste in Russia. Lo afferma il giornalista di TyC Sports German Garcia Grova:
Tuttavia…
Tuttavia, l’entourage dell'ex River avrebbe rivelato che difficilmente Beltran dirà di sì a quest’offerta. Dunque si prospetta un altro rifiuto da parte dell'argentino dopo il no rifilato al Flamengo.
