Ingaggio, età, prestazioni e parole che hanno fatto discutere. De Gea: tutte le ragioni di un (possibile) addio

Oltre alle parole, di De Gea fanno discutere anche le sue prestazioni decisamente meno positive rispetto alla scorsa stagione. Proprio il rendimento sotto le aspettative e l'elevato ingaggio stanno facendo ragionare la Fiorentina sulla permanenza o meno dell'estremo difensore spagnolo.

Le prestazioni

La viola è una delle peggior difese del campionato con 42 gol subiti. Le colpe non sono da ascrivere al solo portiere ovviamente, ma De Gea ci ha messo del suo collezionando una serie di imprecisioni che sono costate care alla Fiorentina. Lo spagnolo è infatti al penultimo posto (-3,4 xge) nella classifica dei gol evitati fra i portieri di Serie A, sopravanzando solamente Montipò.

Al passo d'addio?

Proprio le prestazioni non positive, unite all'età e ad un ingaggio molto elevato per le casse viola, avrebbero generato nella mente dei dirigenti gigliati l'idea di “sbarazzarsi” di De Gea. Lo spagnolo compirà 36 anni il prossimo 7 novembre, nove mesi fa ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028 con tanto di stipendio raddoppiato (2,4 milioni netti a stagione); è logico che certe cifre impongano riflessioni all'interno del club. Possibile che a fine stagione le strade di De Gea e della Fiorentina si separino, ma prima di allora c'è un patto da onorare, ovvero una salvezza da raggiungere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

