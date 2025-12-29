Renzi: “Italia in piena zona retrocessione. Sono un tifoso della Fiorentina e mi fa male parlare di classifica”

Tra politica, economia e calcio. L'ex presidente del consiglio e sindaco di Firenze, Matteo Renzi, in un articolo scritto per Il Foglio riesce a concentrare questi tre aspetti in un passaggio. E non manca un riferimento alla Fiorentina.

“Italia in piena zona retrocessione”

“La crescita (economica nel nostro paese ndr) è tra le peggiori d'Europa, altro che locomotiva - scrive Renzi - se guardate al pil previsto per il prossimo biennio, nella classifica dei paesi dell'Ue l'Italia è in piena zona retrocessione”.

“Tifo per il paese e soprattutto per la Fiorentina e dunque…”

E poi: “Siamo ultimi o penultimi in classifica e scriverlo mi fa male perché tifo per l'Italia, non contro l'Italia: ma sono soprattutto tifoso della Fiorentina e dunque mi fa male parlare di classifica e retrocessione anche per altri motivi, molto più calcistici e dunque molto più drammatici”.